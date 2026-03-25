Alice nel paese delle meraviglie | al Santangelo outlet village eventi gratuiti per tutta la famiglia

Al Santangelo outlet village si terranno eventi gratuiti dedicati alle famiglie per celebrare la Pasqua 2026. Le iniziative sono rivolte in particolare ai bambini e si svolgeranno nel villaggio, senza costi di partecipazione. La manifestazione è organizzata per offrire momenti di svago e intrattenimento durante il periodo pasquale.

Il Santangelo outlet village si prepara a festeggiare la Pasqua 2026 pensando soprattutto ai più piccini. Nei fine settimana del 28 e 29 marzo e del 3 e 4 aprile, il villaggio si trasformerà in un luogo incantato dove Alice “abiterà” simbolicamente tra le vie dello shopping, dando vita alla “Pasqua delle meraviglie”, un’esperienza immersiva ispirata al mondo di Alice nel paese delle meraviglie. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Lindt, propone quattro giornate all’insegna del gioco, della fantasia e delle dolci sorprese, con attività gratuite dedicate alle famiglie. Gli eventi si svolgeranno dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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