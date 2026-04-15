Incontro coi Dieffe bros al Santangelo outlet village | firmacopie e avventure nel multiverso

Sabato 18 aprile, presso il Santangelo outlet village, si terrà un evento con i Dieffe bros, Fred e David Alessandrini. L'appuntamento, che inizierà alle 16:30, prevede un firmacopie del loro nuovo libro intitolato “La moneta dei mondi”. I due autori incontreranno i lettori e firmeranno le copie del volume, che affronta avventure nel multiverso. L'evento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate agli appassionati di narrativa e fumetti.

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, tornano i Dieffe bros al Santangelo outlet village. Appuntamento sabato 18 aprile, a partire dalle ore 16:30 con Fred e David Alessandrini, che incontreranno il pubblico per firmare le copie del loro nuovo libro “La moneta dei mondi. L’ultimo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate “Alice nel paese delle meraviglie”: al Santangelo outlet village eventi gratuiti per tutta la famigliaIl Santangelo outlet village si prepara a festeggiare la Pasqua 2026 pensando soprattutto ai più piccini. Carnival village: gli eventi in programma all’outlet SantangeloIn attesa del Carnevale, il Santangelo outlet village si colora di allegria e fantasia con l’inizio del Carnival Village, il grande contenitore di... Contenuti utili per approfondire Si parla di: La Birreria compie 7 anni e festeggia con la rassegna Menti in Movimento; Città Sant’Angelo: i diEFFE BROS tornano al Santangelo Outlet Village per firmacopie e avventure nel multiverso.