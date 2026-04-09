Charlotte Casiraghi è impegnata nella promozione del suo libro La Fêlure, ma questa volta si è mostrata al pubblico in modo più informale, senza trucco e con un abbigliamento semplice. Durante un evento, è stata vista scambiare parole con Carolina di Monaco e Alexandra di Hannover, in un'occasione che ha attirato l'attenzione dei presenti. La presenza della famiglia reale europea si è concentrata su un incontro tra membri della stessa famiglia.

Charlotte Casiraghi è impegnata con la promozione del suo libro La Fêlure, ma non si era mai confrontata direttamente, almeno in eventi pubblici, con le sue due fan più esigenti, sua madre Carolina di Monaco e la sorella Alexandra di Hannover con le quali c’è stato anche un faccia a faccia animato ma cordiale. Charlotte Casiraghi incanta Monaco in jeans e ballerine. Charlotte Casiraghi dunque è tornata in pubblico a Monaco. L’ultima volta che l’abbiamo vista nel Principato è stato in occasione della visita di Papa Leone XIV a fine marzo, dove ha indossato un tailleur nero e mantiglia di pizzo, nel rispetto del dress code vaticano. Il nuovo evento di cui è stata protagonista mercoledì 8 aprile è stato decisamente meno formale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlotte Casiraghi al naturale: il faccia a faccia con Carolina di Monaco e Alexandra di Hannover

Il 29 gennaio esce il nuovo libro di Charlotte Casiraghi La Fêlure. E la sorella Alexandra di Hannover vuole farlo sapere a tuttiLa figlia di Carolina di Monaco torna in libreria il 29 gennaio con un nuovo saggio di filosofia.

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Charlotte Casiraghi al naturale: il faccia a faccia con Carolina di Monaco e Alexandra di HannoverCharlotte Casiraghi ha presentato il suo libro a Monaco in jeans e ballerine Chanel e ha avuto un confronto diretto con sua sorella Alexandra di Hannover. dilei.it

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