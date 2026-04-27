Durante il Gran Premio Storico di Monaco, Beatrice Borromeo è stata vista accompagnata da Pierre Casiraghi. Entrambi hanno partecipato all’evento indossando abiti eleganti, con uno stile che ha mescolato disinvoltura e formalità. La loro presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, evidenziando la loro partecipazione all’appuntamento sportivo e sociale in modo discreto e curato.

In occasione del Gran Premio Storico di Monaco, Beatrice Borromeo accompagnata da Pierre Casiraghi, ha fatto sfoggio di un’eleganza misurata, capace di coniugare disinvoltura e rigore formale. La reale ha scelto una camicia in denim firmata Ralph Lauren, abbinata a jeans bianchi a vita alta, con lunghezza alla caviglia, costruendo una silhouette luminosa e lineare. Gli accessori hanno seguito una logica cromatica coerente: una cintura in pelle marrone ha definito il punto vita con discrezione, mentre le ballerine in rafia hanno introdotto quell’aria rilassata ma controllata. La borsa a tracolla di Dior, maison di cui è ambasciatrice, ha completato l’insieme con un tocco di raffinata continuità stilistica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In occasione del Gran Premio Storico di Monaco, Beatrice Borromeo ha affiancato Pierre Casiraghi con un’eleganza misurata

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