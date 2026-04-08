La Volta Buona pagelle dell’8 aprile | Balivo si commuove 10 Insegno truffato 5 Miliddi ricorda il papà 8

Dopo il weekend di Pasqua, torna in onda la seconda puntata della settimana di La Volta Buona, che questa sera propone un mix di gossip e tematiche più serie. Tra gli aspetti più discussi ci sono il momento di commozione di un volto noto, il racconto di una truffa subito da un altro, e il ricordo di un papà da parte di un giovane partecipante. La puntata si concentra su eventi quotidiani e testimonianze diverse, senza approfondimenti polemici.

Passato il weekend di Pasqua, La Volta Buona torna con la seconda puntata della settimana, come sempre ricca di gossip, ma anche di temi più seri. A cominciare da quello delle truffe amorose che, purtroppo, sono sempre più diffuse tra gli anziani e non solo: lo confermano gli esperti, non c’è età o provenienza che tenga, chiunque può cadervi vittima in un momento di debolezza e fragilità. Spazio anche ai tradimenti che, come dimostrano gli ospiti, non sono tutti uguali. Da una parte quello “pubblicizzato” da una fidanzata che si è vendicata infierendo sulla macchina del compagno, dall’altra quello che Pino Insegno ha vissuto da parte di una persona fidata (dicendo addio a migliaia di euro). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle dell’8 aprile: Balivo si commuove (10), Insegno truffato (5), Miliddi ricorda il papà (8) La Volta Buona, pagelle del 10 febbraio: Balivo discute col prete (5), Camassa innamorata (7)Sacro e profano si fondono nello studio de La Volta Buona, e in particolare nella puntata andata in onda martedì 20 febbraio. Caterina Balivo si commuove in diretta a La volta buona: il racconto sulla morte la fa crollareCaterina Balivo è abituata a gestire con equilibrio il clima dei suoi programmi: ascolto, ritmo, leggerezza. Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle 2 aprile: la richiesta del figlio di Caterina Balivo (8), Corinne Clery punge (8); La Volta Buona: le anticipazioni e gli ospiti di Caterina Balivo per la prossima puntata; La Volta Buona, pagelle del 30 marzo: l’appello dei Jalisse a De Martino (6), Balivo ironica sul marito (8); Canzonissima, Arisa canta Sincerità e scelta choc dei Jalisse: le anticipazioni di Milly Carlucci in diretta tv. La Volta Buona, pagelle dell’8 aprile: Balivo si commuove (10), Insegno truffato (5), Miliddi ricorda il papà (8)Tra il serio e il faceto, si conclude una nuova puntata de La Volta Buona: Caterina Balivo si commuove e si affrontano temi come le truffe amorose. dilei.it La Volta Buona, pagelle 7 aprile: la figlia di Morandi in lacrime (8), la frecciata di Oppini (7)Il meglio de La volta buona del 7 aprile: una puntata dedicata alla famiglia e ai figli di personaggi famosi tra racconti, emozioni e storie personali ... dilei.it A La volta buona Nicola, figlio di Miriana Trevisan e del cantante Pago, lancia qualche scherzosa frecciatina al padre soprattutto in riferimento al matrimonio con Serena Enardu - facebook.com facebook