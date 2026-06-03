Nella puntata de La Volta Buona del 3 giugno 2026, si è parlato di diete e punture dimagranti. Caterina Balivo ha preso le distanze da alcune affermazioni, assegnando un voto di 8. De Martino è stato mostrato vicino a Belen in alcune immagini, ma non sono state fornite ulteriori dettagli.

Si è discusso di diete e di punture dimagranti, nel salotto di Caterina Balivo, nella puntata de La Volta Buona del 3 giugno 2026. Con Rossella Erra che ha partecipato a una lezione di acquagym in diretta (e sotto la pioggia), Guillermo Mariotto che l’ha stuzzicata a distanza (di sicurezza) e la conduttrice che si è dissociata da quasi tutto: le nostre pagelle. Rossella Erra, acquagym sotto la pioggia. Voto: 8. Lo sanno tutti: l’acquagym è una delle attività più amate dalle star e dalle vip per rimettersi in forma. E questa attività è arrivata a La Volta Buona con Rossella Erra; in diretta dalla struttura, sotto la pioggia, si è allenata in diretta per Caterina Balivo (e concedendosi la solita disputa a distanza con Guillermo Mariotto). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 3 giugno: Balivo si dissocia (8), De Martino vicino a Belen

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