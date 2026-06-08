Tempo di lettura: 2 minuti Mentre Pompei attende l’esito del voto, arriva forte e chiaro l’appello di don Ivan Licinio. A scrivere non è un commentatore, ma il parroco della città, voce giovane e vicina alla gente. Classe ’83, giovanissimo, ordinato sacerdote della Prelatura di Pompei il 7 dicembre 2011, don Ivan ha costruito il suo ministero proprio accanto ai giovani, nelle strade, negli oratori, nei momenti difficili. Per questo il suo messaggio pesa più di un editoriale: è un invito al servizio. “Chiunque sarà eletto Sindaco avrà un onore grande e una responsabilità ancora più grande. Non ha vinto una sfida, ha ricevuto un mandato che appartiene a tutta Pompei” scrive il Don amatissimo dai giovani, con le sue parole mettono subito in ordine le priorità, a fine spoglio nessun vincitori nè vinti, niente tifoserie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La voce giovane della città scrive al nuovo sindaco, prima ancora di conoscerlo

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