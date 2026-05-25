Crotone sceglie ancora Voce | vittoria netta al primo turno per il sindaco uscente

Notizia in breve

Il sindaco uscente di Crotone ha ottenuto una vittoria schiacciante al primo turno delle elezioni comunali. Le prime proiezioni indicano che ha superato il 50 per cento dei voti, evitando così il ballottaggio. La sua lista ha conquistato la maggioranza dei seggi in consiglio comunale, con un sostegno consistente tra gli elettori. La partecipazione alle urne si è attestata intorno al 60 per cento.