Crotone sceglie ancora Voce | vittoria netta al primo turno per il sindaco uscente

Da laprimapagina.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco uscente di Crotone ha ottenuto una vittoria schiacciante al primo turno delle elezioni comunali. Le prime proiezioni indicano che ha superato il 50 per cento dei voti, evitando così il ballottaggio. La sua lista ha conquistato la maggioranza dei seggi in consiglio comunale, con un sostegno consistente tra gli elettori. La partecipazione alle urne si è attestata intorno al 60 per cento.

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Le prime proiezioni confermano un risultato netto alle elezioni amministrative di Crotone. Il sindaco uscente Vincenzo Voce, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, viaggia verso una riconferma già al primo turno con il 64,12% dei consensi, superando ampiamente la soglia necessaria per evitare il ballottaggio. Molto distaccato il candidato del centrosinistra Giuseppe Trocino, fermo al 33,09%. Marginali invece le liste civiche guidate da Vito Barresi e Fabrizio Meo, entrambe poco sopra l’1%. Se il dato sarà confermato dallo scrutinio definitivo, per Voce si tratterà di una vittoria schiacciante che garantirà continuità amministrativa alla città per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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