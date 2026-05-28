Il presidente della FcCrotone Gianni Vrenna incontra il Sindaco della Città Vincenzo Voce per la difficile situazione in cui versa il Crotone

Il sindaco della città ha incontrato il presidente della squadra di calcio locale per discutere della difficile situazione del club. L'incontro si è svolto subito dopo la conclusione del conteggio delle schede elettorali delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, che hanno confermato il risultato a favore del sindaco. Il primo cittadino ha già assunto un impegno istituzionale, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell'incontro.

Giusto il tempo di terminare il conteggio delle schede depositate nell’urna nei giorni 24 e 25 maggio per il rinnovo amministrativo, il risultato finale la conferma del Sindaco Voce, e già per il primo cittadino c’è stato il primo impegno istituzionale. Infatti nella giornata di giovedì 28 maggio, presso la casa comunale è stato ricevuto il presidente della FcCrotone Gianni Vrenna il quale ha illustrato la difficile situazione economica in cui versa la società a meno di venti giorni dal 16 giugno, data ultima per l’iscrizione al campionato. Una situazione che sta preoccupando tutta la tifoseria pitagorica e l’intera Città. A seguire in coda l’intero comunicato stampa dell’incontro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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