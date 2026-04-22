La storica villa con darsena privata in vendita sul Lago di Como

Una villa storica con darsena privata è stata messa in vendita sul Lago di Como. Situata lungo uno dei viali più noti della sponda orientale, la proprietà si distingue per la sua posizione e le caratteristiche architettoniche. La residenza offre un collegamento diretto con il lago e si inserisce in un contesto di grande valore storico e paesaggistico. La metratura e gli ambienti interni sono stati progettati per garantire privacy e comfort.

Affacciata lungo uno dei viali storici più iconici della sponda orientale del Lario, questa villa di rappresentanza incarna un’idea di abitare che coniuga paesaggio, architettura e riservatezza. La posizione, tra le più ambite del lago, regala una vista aperta sul primo bacino: lo sguardo si.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: In vendita una villa di lusso esclusiva sul Lago Maggiore con gigantesca piscina e giardino: il prezzo è da capogiro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Villa d’Este rilancia il suo golf leggendario: dentro il centenario più esclusivo del Lago di Como; Rafa Nadal e Will Smith sfrecciano sul Lago di Como con la Formula 1 dell'acqua; In questa villa del '600 sul Lago di Como puoi fare un picnic gourmet tra i fiori: l'evento esclusivo nel giardino dell'Eden; Nausika Group: i boat-tour per scoprire le eccellenze del Lago di Como e del territorio. La storica villa con darsena privata in vendita sul Lago di ComoAffacciata lungo uno dei viali storici più iconici della sponda orientale del Lario, questa villa di rappresentanza incarna un’idea di abitare che coniuga paesaggio, architettura e riservatezza. La po ... quicomo.it Con il suo giardino fiorito e la Loggia, Villa Balbianello è il gioiello del lago di Como da visitare in primaveraÈ finalmente arrivata la primavera in Italia e oltre al clima decisamente più mite, sono numerosi i luoghi che si colorano grazie a fioriture spettacolari. Tra questi, a Lenno sul lago di Como si ... fanpage.it Di sera la Città di Como e il suo lago assumono un'aspetto più suggestivo e romantico. Lago di Como Como Lombardia. - facebook.com facebook In quel ramo del lago di Como, tra l'Inter e il promesso L’editoriale della notte x.com