Pechino ha inviato il presidente cinese in visita in Corea del Nord, la prima da sette anni. Xi Jinping è arrivato nel Paese e incontrerà i leader locali. La visita si concentra sul rafforzamento dei rapporti tra i due governi. La presenza del leader cinese avviene in un momento di attenzione internazionale sulla relazione tra Pechino e Pyongyang.

Pechino punta a rafforzare i legami con Pyongyang. Poche ore fa, Xi Jinping è arrivato in Corea del Nord: si tratta della sua prima visita nel Paese da sette anni. «Le relazioni tra la Cina e la Repubblica Popolare Democratica di Corea si trovano a un nuovo punto di partenza storico, di fronte a nuove opportunità di sviluppo e con nuove missioni dettate dai tempi», ha dichiarato il presidente cinese poco prima del suo arrivo. Era dallo scorso settembre che Xi non si vedeva con Kim Jong-un. Ma a che cosa punta esattamente il presidente cinese con questa visita? Gli obiettivi principali sembrano essere due. Innanzitutto, rafforzando i legami con Pyongyang, Xi potrebbe mirare a migliorare i propri rapporti con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La variabile nordcoreana nei rapporti tra Pechino e Mosca

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