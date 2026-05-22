Negli ultimi anni, lo scenario internazionale ha assistito a cambiamenti significativi nei rapporti tra le grandi potenze. L’asse tra Mosca e Pechino si rafforza, mentre i corridoi dell’India assumono un ruolo crescente nel panorama globale. Questa evoluzione si accompagna a un progressivo spostamento degli equilibri, con strumenti e alleanze che si rinnovano. La frammentazione dell’ordine mondiale diventa sempre più evidente, portando a una realtà caratterizzata da rapporti di forza più fluidi e meno prevedibili rispetto al passato.

L’ordine mondiale che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni sta scivolando verso una frammentazione irreversibile, dove le vecchie certezze cedono il passo a una geometria di poteri fluida e imprevedibile. Non siamo più spettatori di una stabilità consolidata, ma testimoni di un riassetto profondo che ridefinisce i confini dell’influenza attraverso nuovi poli di forza e contrappesi strategici. Le tensioni che oggi lacerano l’arena internazionale non sono semplici attriti di confine, bensì il sintomo di una metamorfosi strutturale che coinvolge la supremazia tecnologica, il controllo delle rotte vitali e la capacità di proiettare autorità su scala globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi equilibri globali: tra l’asse Mosca-Pechino e i corridoi dell’India

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