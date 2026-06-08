La trasformazione di Genova esperti a confronto

Notizia in breve

Esperti si sono confrontati sulla trasformazione di Genova, che coinvolge grandi cantieri infrastrutturali, progetti di rigenerazione urbana, miglioramenti nella mobilità e innovazione digitale. La città e la regione stanno attraversando una fase di cambiamento importante, con interventi in diverse aree strategiche. I lavori riguardano sia opere pubbliche sia iniziative di sviluppo tecnologico, con l’obiettivo di modernizzare il territorio e migliorare la qualità della vita. La discussione ha evidenziato l’ampiezza delle trasformazioni in corso.