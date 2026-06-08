La trasformazione di Genova esperti a confronto
Esperti si sono confrontati sulla trasformazione di Genova, che coinvolge grandi cantieri infrastrutturali, progetti di rigenerazione urbana, miglioramenti nella mobilità e innovazione digitale. La città e la regione stanno attraversando una fase di cambiamento importante, con interventi in diverse aree strategiche. I lavori riguardano sia opere pubbliche sia iniziative di sviluppo tecnologico, con l’obiettivo di modernizzare il territorio e migliorare la qualità della vita. La discussione ha evidenziato l’ampiezza delle trasformazioni in corso.
Dai grandi cantieri infrastrutturali ai progetti di rigenerazione, dalla mobilità all'innovazione digitale, Genova e la Liguria sta vivendo una fase decisiva di cambiamento. Per raccontare questa evoluzione e mettere a confronto i protagonisti che la stanno guidando, mercoledì 10 giugno torna Re. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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