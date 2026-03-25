A Firenze, un nuovo dibattito sull'urbanistica si accende dopo le affermazioni di esperti secondo cui la trasformazione generale della città non sarebbe stata sottoposta a un adeguato controllo. La Fondazione Rosselli ha organizzato un evento in cui si sono analizzate le modifiche apportate all'assetto urbano negli ultimi anni. La discussione si concentra su eventuali lacune nelle procedure di pianificazione e controllo.

Firenze, 25 marzo 2026 - Nuovo dibattito sull'urbanistica a Firenze: la Fondazione Rosselli, a distanza dalla pubblicazione del Quaderno Rosselli sulla “Firenze bella e possibile”, ha voluto fare un punto della situazione in questo mese organizzando due eventi per capire quali sono le prospettive della città. In molti si sono recati alla Fondazione – il cui presidente è Valdo Spini -, proprio perché mossi da una volontà di dialogare e confrontarsi sul tema. A presiedere l'incontro è stata Mariella Zoppi che ha parlato di una “Firenze che è città attrattiva per gli investimenti e forse ne sono arrivati troppi. Si è creata una trasformazione generale che non è stata controllata”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Urbanistica, gli esperti: “A Firenze la trasformazione generale non è stata controllata”

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