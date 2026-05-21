Ritorna Sincronie spazio di confronto sulla trasformazione urbana di Napoli
Riprende il ciclo di incontri intitolato Sincronie, organizzato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Napoli, dedicato alla trasformazione urbana della città. Gli ultimi tre appuntamenti vedranno la partecipazione di esperti e professionisti che discuteranno di temi come il turismo, la rigenerazione urbana e i cambiamenti nel paesaggio cittadino. Le modalità di confronto includeranno tavole rotonde, interventi artistici e momenti musicali, con l’obiettivo di approfondire le diverse prospettive sulla città.
Il format è ideato e coordinato dall’architetto Grazia Torre, che ne cura il coordinamento scientifico generale. Il prossimo incontro, dal titolo “Napoli verso una nuova idea di turismo”, è previsto il 28 maggio presso la chiesa di San Rocco, alla Riviera di Chiaia 254. Ad aprire i lavori, alle 17.30, saranno i saluti istituzionali di Grazia Torre, presidente della Fondazione Ordine Architetti Napoli, e di Lorenzo Capobianco, presidente dell’Ordine Architetti Ppc di Napoli e Provincia. A seguire, dalle 17.45 alle 20, Giovanni Aurino dello studio Od’A Officina d’architettura, curatore dell’iniziativa, introdurrà il confronto insieme ai professori del Diarc Nicola Flora e Daniela Buonanno, tutor del progetto G124 Napoli dedicato al “Cimitero delle Fontanelle”. 🔗 Leggi su 2anews.it
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