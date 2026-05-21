Riprende il ciclo di incontri intitolato Sincronie, organizzato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Napoli, dedicato alla trasformazione urbana della città. Gli ultimi tre appuntamenti vedranno la partecipazione di esperti e professionisti che discuteranno di temi come il turismo, la rigenerazione urbana e i cambiamenti nel paesaggio cittadino. Le modalità di confronto includeranno tavole rotonde, interventi artistici e momenti musicali, con l’obiettivo di approfondire le diverse prospettive sulla città.

Il format è ideato e coordinato dall’architetto Grazia Torre, che ne cura il coordinamento scientifico generale. Il prossimo incontro, dal titolo “Napoli verso una nuova idea di turismo”, è previsto il 28 maggio presso la chiesa di San Rocco, alla Riviera di Chiaia 254. Ad aprire i lavori, alle 17.30, saranno i saluti istituzionali di Grazia Torre, presidente della Fondazione Ordine Architetti Napoli, e di Lorenzo Capobianco, presidente dell’Ordine Architetti Ppc di Napoli e Provincia. A seguire, dalle 17.45 alle 20, Giovanni Aurino dello studio Od’A Officina d’architettura, curatore dell’iniziativa, introdurrà il confronto insieme ai professori del Diarc Nicola Flora e Daniela Buonanno, tutor del progetto G124 Napoli dedicato al “Cimitero delle Fontanelle”. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ritorna Sincronie, spazio di confronto sulla trasformazione urbana di Napoli

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