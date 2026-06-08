La trans che si tessera con Vannacci | Spero di incontrarlo presto

Una donna transessuale si è iscritta a Futuro Nazionale, il partito guidato da un generale in pensione noto per le sue posizioni contro l’omosessualità e la transessualità. In un messaggio pubblico, ha espresso il desiderio di incontrare presto il leader del partito. La sua adesione ha suscitato attenzione, considerando le posizioni politiche del partito e le sue dichiarazioni passate su tematiche LGBT.

È una donna transessuale e ha scelto di iscriversi a Futuro nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, le cui idee sull'omosessualità e la transessualità sono stato spesso al centro di furenti polemiche. Si tratta di Francesca Riccitelli, trentenne di Avezzano, che ha provato a smorzare. 🔗 Leggi su Today.it

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