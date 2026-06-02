La procura ha chiesto una condanna a sei anni e mezzo di carcere per l’assessore al Welfare di Lecce, coinvolto in un’indagine sui presunti affari della Camorra, legati al clan Moccia. L’assessore ha dichiarato di essere innocente e spera che tutto finisca presto. Il processo riguarda accuse di rapporti con la criminalità organizzata e attività illecite connesse alle indagini in corso. La decisione sulla sentenza è attesa nelle prossime settimane.

Chiesti sei anni e mezzo di carcere per Andrea Guido, attuale assessore al Welfare del Comune di Lecce, finito a processo in un’inchiesta su presunti affari della Camorra - del clan Moccia, in particolare - in Puglia. I fatti risalgono all'aprile 2017, quando Guido era assessore all'Ambiente nella giunta di Paolo Perrone. La Procura di Napoli ha invocato, tra le altre, la condanna dell'attuale esponente della giunta Poli Bortone e di Giuseppe D’Elia, 55enne di Novoli, ritenuto uno degli intermediari nei presunti affari in tema di rifiuti tra la Campania e la Puglia. L'assessore, dal canto suo, si professa innocente e confida in una sentenza di assoluzione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - «Affari con la Camorra»: chiesti 6 anni e mezzo di carcere per Guido. L'assessore: «Innocente, spero incubo finisca presto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chiesti 3 anni e mezzo di carcere per Sansonetti: per il pm ha diffamato l’ex giudice ScarpinatoIl pubblico ministero ha richiesto una condanna a tre anni e sei mesi di carcere per l’autore di un articolo che, secondo l’accusa, avrebbe diffamato...

L'assessore Pignoli di dimette da assessore dopo l'avviso di garanzia: "Sono innocente e chiarirò tutto"L'assessore comunale ha annunciato le proprie dimissioni dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione elettorale.

Temi più discussi: Per Delmastro il ristorante col prestanome dei Senese è un'imperdonabile leggerezza; Delmastro all'Antimafia: Il ristorante con Caroccia? Una leggerezza pagata cara; Borsoni lanciati in mare e recuperati col Gps: così la cocaina arrivava dall'Ecuador a Roma; Sul caso mafia-Delmastro Meloni si gioca la faccia.

Affari con la Camorra? Invocati 6 anni e mezzo per Andrea Guido. Lui: sono innocenteLECCE – Sei anni e mezzo di reclusione con l’accusa di corruzione aggravata dal metodo mafioso. È la condanna invocata dalla procura di Napoli per Andrea Guido, consigliere comunale leccese e all’epoc ... trnews.it

In affari con la Camorra: chiesta condanna a 6 anni e mezzo per assessore di Lecce, Andrea GuidoAvrebbe intascato tangenti dal clan Moccia per affidare l’appalto per lo smaltimento dell’olio esausto quando era l’uomo di FdI nella giunta Perrone. Dopo i domiciliari ora ricopre un ruolo di rilievo ... msn.com

Perché la @GiorgiaMeloni l'ha con #Saviano ? x.com

Delmastro e le chat con Mauro Caroccia, cosa cercano i pm di Roma su Bisteccheria e riciclaggio per il boss Senese. La richiesta alla Camera reddit