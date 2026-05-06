Lotta tra la vita e la morte la moglie di Loris Bianchi | si aggravano le condizioni di Serena

Le condizioni di Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, si sono aggravate nelle ultime ore. La donna, ricoverata in ospedale, si trova in condizioni critiche e la sua situazione appare peggiorata rispetto ai giorni precedenti. La famiglia e i medici stanno monitorando attentamente la sua salute, ma ancora non ci sono aggiornamenti sulle sue eventuali miglioramenti. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

Rimini, 6 maggio 2026 – Sono sempre più gravi le condizioni di salute di Serena Badia. La moglie di Loris Bianchi, fratello di Manuela e volto noto nel microcosmo giallo del delitto di via del Ciclamino, è ancora ricoverata nella terapia intensiva dell’ospedale ’Infermi’ di Rimini dove si trova da sabato scorso. Da quando la trentenne è stata ricoverata d’urgenza a causa dell’ingente assunzione di droga, circa tre grammi di stupefacente. Gli effetti devastanti del massiccio consumo, che aveva indotto un malore per la donna, continuano a farsi sentire e in queste ore le condizioni di salute di Serena si sono aggravate ulteriormente. La moglie...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lotta tra la vita e la morte la moglie di Loris Bianchi: si aggravano le condizioni di Serena Notizie correlate Serena, la nuora di Pierina e moglie di Loris Bianchi in coma dopo aver assunto drogaRimini, 4 maggio 2026 – E' ricoverata in coma farmacologico Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, noto per essere il fratello di Manuela Bianchi,... La moglie di Loris Bianchi è in comaÈ ricoverata in coma farmacologico Serena Badia, la moglie di Loris Bianchi (insieme nella foto), noto per essere il fratello di Manuela Bianchi,...