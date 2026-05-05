Narges Mohammadi, vincitrice del premio Nobel per la pace nel 2023, si trova in condizioni critiche in Iran. Attualmente in terapia intensiva in un ospedale della provincia di Zanjan, è sotto stretta sorveglianza a causa di una grave malattia cardiaca. La sua situazione ha attirato l’attenzione internazionale, mentre rimane detenuta nel paese. La sua condizione di salute è stata resa nota da fonti ufficiali locali.

La premio Nobel per la pace 2023 Narges Mohammadi, attualmente detenuta in Iran, sta lottando tra la vita e la morte dopo essere stata ricoverata in un ospedale della provincia nord-occidentale di Zanjan sotto stretta sorveglianza a causa di una grave patologia cardiaca. “Non stiamo lottando solo per la libertà di Narges, stiamo lottando affinché il suo cuore continui a battere”, ha dichiarato oggi in conferenza stampa da Parigi il suo avvocato Chirinne Ardakani, denunciando come la 54enne si trovi ormai a lottare “tra la vita e la morte”. Il crollo in cella Le condizioni di Narges Mohammadi sono precipitate il 1° maggio, quando la premio Nobel per la pace iraniana si è sentita male nella sua cella del carcere di Zanjan, dove ha perso conoscenza in due occasioni ravvicinate a causa del crollo della pressione sanguigna.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Narges Mohammadi lotta “tra la vita e la morte” in Iran: la Premio Nobel per la pace incarcerata è in terapia intensiva

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