Milano – L’Opas di Intesa ridisegna il risiko ma, per Unicredit, la vera posta è il Leone di Trieste. La chiave per capire le prossime evoluzioni non è un’offerta su Siena: è il 17,5% di Delfin. In campo c’è l’offerta di Intesa, c’è la proposta di fusione di Bpm che la passivity rule rende inerte, e c’è un Lovaglio senza più margini di manovra. E poi c’è Andrea Orcel – per il momento alla finestra – con i miliardi pronti e un conto da regolare, l’uomo capace di trasformare un duello in una guerra. Che cosa farà? Lo scenario più probabile, secondo le fonti finanziarie consultate da QN, non è una contro-Opas clamorosa su Mps, ma un lavoro sotterraneo su Delfin, Caltagirone e Generali, condotto mentre incassa la vittoria su Commerzbank. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La tentazione di Unicredit: puntare su Delfin per bloccare Carlo Messina

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