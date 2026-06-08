La tentazione di Unicredit | puntare su Delfin per bloccare Carlo Messina
Unicredit valuta di puntare su Delfin per contrastare Carlo Messina, mentre l’Opas di Intesa Sanpaolo modifica gli equilibri del settore bancario. La strategia dell’istituto milanese si concentra sulla possibilità di bloccare l’asse di Messina, direttore generale di Unicredit. La partita si gioca sul fronte delle acquisizioni e delle alleanze, con l’obiettivo di rafforzare le proprie posizioni di mercato in vista di eventuali operazioni di consolidamento.
Milano – L’Opas di Intesa ridisegna il risiko ma, per Unicredit, la vera posta è il Leone di Trieste. La chiave per capire le prossime evoluzioni non è un’offerta su Siena: è il 17,5% di Delfin. In campo c’è l’offerta di Intesa, c’è la proposta di fusione di Bpm che la passivity rule rende inerte, e c’è un Lovaglio senza più margini di manovra. E poi c’è Andrea Orcel – per il momento alla finestra – con i miliardi pronti e un conto da regolare, l’uomo capace di trasformare un duello in una guerra. Che cosa farà? Lo scenario più probabile, secondo le fonti finanziarie consultate da QN, non è una contro-Opas clamorosa su Mps, ma un lavoro sotterraneo su Delfin, Caltagirone e Generali, condotto mentre incassa la vittoria su Commerzbank. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Re Carlo, Camilla cede alla tentazione: in Irlanda del Nord è successo di tuttoRe Carlo e la Regina Camilla sono rientrati in Gran Bretagna dopo un viaggio in Irlanda del Nord che ha attirato l’attenzione dei media.
VIDEO | Musolino attacca in Senato: "Stop propaganda sul Ponte, inaccettabile sventrare Messina per poi bloccare i cantieri”Durante una sessione in Senato, la senatrice Dafne Musolino ha espresso critiche riguardo alla campagna di propaganda sul progetto del Ponte sullo...