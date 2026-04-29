VIDEO | Musolino attacca in Senato | Stop propaganda sul Ponte inaccettabile sventrare Messina per poi bloccare i cantieri

Durante una sessione in Senato, la senatrice Dafne Musolino ha espresso critiche riguardo alla campagna di propaganda sul progetto del Ponte sullo Stretto, definendola inaccettabile. Ha inoltre sottolineato come bloccare i cantieri e sostenere la demolizione del ponte possa compromettere le procedure e le verifiche tecniche ancora in corso. La discussione si inserisce in un quadro di confronto tra posizioni politiche e analisi tecniche del progetto.