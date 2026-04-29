VIDEO | Musolino attacca in Senato | Stop propaganda sul Ponte inaccettabile sventrare Messina per poi bloccare i cantieri
Durante una sessione in Senato, la senatrice Dafne Musolino ha espresso critiche riguardo alla campagna di propaganda sul progetto del Ponte sullo Stretto, definendola inaccettabile. Ha inoltre sottolineato come bloccare i cantieri e sostenere la demolizione del ponte possa compromettere le procedure e le verifiche tecniche ancora in corso. La discussione si inserisce in un quadro di confronto tra posizioni politiche e analisi tecniche del progetto.
In un momento in cui il dibattito sul Ponte sullo Stretto si muove tra rilanci politici e verifiche tecniche ancora aperte, la posizione della senatrice Dafne Musolino introduce un cambio di tono netto, riportando l’attenzione sulla tenuta procedurale dell’intero impianto normativo.Nel corso.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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