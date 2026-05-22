Re Carlo Camilla cede alla tentazione | in Irlanda del Nord è successo di tutto

Da dilei.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Re Carlo e la Regina Camilla sono rientrati in Gran Bretagna dopo un viaggio in Irlanda del Nord che ha attirato l’attenzione dei media. Durante l’itinerario, si sono verificati diversi episodi imprevisti, alcuni dei quali hanno suscitato commenti e curiosità tra il pubblico. La loro visita si è conclusa ieri e ora si trovano nel loro palazzo, pronti a trascorrere il fine settimana in tranquillità. La visita ha avuto una durata di alcuni giorni e ha coinvolto vari eventi ufficiali.

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Re Carlo e la Regina Camilla sono tornati in Gran Bretagna. Il loro rocambolesco, per non dire comico, viaggio in Irlanda del Nord è giunto al termine e finalmente le Loro Maestà possono riposarsi nel weekend. Anche se il Sovrano deve affrontare un problema non da poco con suo fratello Andrea, la cui situazione si è aggravata. Ma procediamo con ordine. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

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