Re Carlo Camilla cede alla tentazione | in Irlanda del Nord è successo di tutto

Re Carlo e la Regina Camilla sono rientrati in Gran Bretagna dopo un viaggio in Irlanda del Nord che ha attirato l’attenzione dei media. Durante l’itinerario, si sono verificati diversi episodi imprevisti, alcuni dei quali hanno suscitato commenti e curiosità tra il pubblico. La loro visita si è conclusa ieri e ora si trovano nel loro palazzo, pronti a trascorrere il fine settimana in tranquillità. La visita ha avuto una durata di alcuni giorni e ha coinvolto vari eventi ufficiali.

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