La squadra La T Tecnica Gema ha vinto la prima partita della serie eliminatoria, battendo gli avversari in trasferta al PalaTiziano. Burini ha segnato il primo punto della partita, contribuendo alla vittoria. La vittoria permette alla squadra di ottenere il vantaggio nel confronto. La partita si è svolta il 8 giugno 2026 e ha rappresentato un successo importante per la squadra in trasferta.

Roma, 8 giugno 2026 – È subito impresa per la La T Tecnica Gema che sbanca il PalaTiziano e si prende il vantaggio del fattore campo. C’è il marchio a fuoco di Federico Burini su gara-1: il playmaker ha messo i canestri che nel finale hanno steso la Virtus Roma e regalato un 1-0 meritatissimo. Mercoledì di nuovo in campo per gara-2, in dubbio Jackson uscito a spalle per una botta. Inizio pulitissimo in attacco per i rossoblù che comandano con Acunzo e Strautmanis (9-15 al 7’). Virtus Roma senza tiro da fuori (05 nel quarto) e tenuta in scia dai tanti viaggi in lunetta (10). La partita prende corpo quando Roma apre la scatola dalla lunga. Segnano Rodriguez e Majcunic (su zona), l’appoggiata di un ottimo Lenti regala il primo vantaggio Virtus (27-25 al 14’). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capolavoro La T Gema: sbancato il PalaTiziano, Burini confeziona l’1-0

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