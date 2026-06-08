' La svolta | Bari e il decennio francese' sul palco del Petruzzelli lo storico Luigi Mascilli Migliorini

Sul palco del Petruzzelli, lo storico Luigi Mascilli Migliorini ha parlato del decennio francese a Bari, periodo in cui la città divenne capoluogo della Terra di Bari. Durante quell’epoca, si autorizzò l’espansione urbana oltre le mura e si rafforzò una classe dirigente mercantile e professionale. È il periodo di Gioacchino Murat, che segnò importanti cambiamenti amministrativi e urbanistici nella città.

È il periodo di Gioacchino Murat quello in cui la città di Bari assume il titolo di capoluogo della Terra di Bari, il periodo in cui viene autorizzata l’espansione urbana oltre la vecchia cinta muraria e si rafforza una classe dirigente di estrazione mercantile e professionale.Del decennio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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