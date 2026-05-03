Ranucci a Bari | tra i vicoli di Bari Vecchia e il palco del Petruzzelli

Il giornalista si trova a Bari, attraversando i caratteristici vicoli di Bari Vecchia e partecipando a un evento al teatro Petruzzelli. Durante la visita, viene presentata la signora Nunzia, che lo accoglie con calore. Le inchieste a cui si dedica il giornalista sono considerate rischiose e sembrano influenzare la sua vita privata, rendendo più complesso il suo lavoro quotidiano.

? Cosa scoprirai Chi è la signora Nunzia che ha accolto il giornalista?. Come influiscono le inchieste pericolose sulla vita privata di Ranucci?. Cosa rivelerà il giornalista sul palco del Petruzzelli?. Perché il percorso tra i vicoli precede il debutto teatrale?.? In Breve Il sindaco Vito Leccese accompagna il giornalista nei vicoli di Bari Vecchia.. Incontro con Nunzia, storica produttrice di orecchiette nel quartiere di Bari.. Lo spettacolo Diario di un trapezista debutterà domenica 03 maggio 2026.. L'appuntamento teatrale al Petruzzelli inizierà ufficialmente alle ore 20:30.. Sigfrido Ranucci cammina per i vicoli di Bari Vecchia insieme al sindaco Vito Leccese in attesa dello spettacolo previsto per le ore 20:30 al Teatro Petruzzelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ranucci a Bari: tra i vicoli di Bari Vecchia e il palco del Petruzzelli Notizie correlate Leggi anche: Ranucci in visita a Bari vecchia con il sindaco Leccese: passeggiata tra i vicoli e tappa in Basilica Ventunenne ferito da un colpo di pistola a Bari vecchia, il raid a piedi tra i vicoliUn giovane di 21 anni è stato ferito da un proiettile nella tarda serata di ieri nel cuore di Bari Vecchia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sigfrido Ranucci al teatro Petruzzelli di Bari con Diario di un Trapezista – ritratto privato di un giornalista resiliente; Il grande giornalismo d’inchiesta sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari con Sigfrido Ranucci ed il suo Diario di un Trapezista – Ritratto privato di un giornalista resiliente; L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dal 1°al 3 maggio; Kepos Fest 2026 a Putignano: quattro giorni di cultura tra grandi nomi e linguaggi contemporanei. Sigfrido Ranucci e Vito Leccese a passeggio tra le vie di Bari VecchiaÈ diventato subito virale il video che ritrae la passeggiata del giornalista di Report, Sigrfrido Ranucci, accompagnato dal primo cittadino, il sindaco Vito Leccese, per le strade di Bari Vecchia. Ad ... trmtv.it Sigfrido Ranucci in tour a Bari Vecchia: la passeggiata col sindaco tra vicoli e pastaie. E stasera al PetruzzelliQuasi sold out lo spettacolo «Diario di un trapezista. Ritratto privato di un giornalista resiliente», in scena nel giorno della Giornata mondiale della libertà di stampa ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sigfrido Ranucci in tour a Bari Vecchia: la passeggiata col sindaco tra vicoli e pastaie. E stasera al Petruzzelli VIDEO Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook Ranucci in visita a Bari vecchia con il sindaco Leccese: passeggiata tra i vicoli e tappa in Basilica x.com