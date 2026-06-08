la storia di una rivista consegnata con 19 anni di ritardo nel regno unito

Una rivista è stata consegnata nel Regno Unito dopo 19 anni di ritardo. La consegna è avvenuta con un messaggio di scuse ufficiale da parte di Royal Mail, che ha ammesso il disservizio. La rivista, originariamente spedita molti anni prima, è arrivata a destinazione senza aver subito alterazioni. La consegna è avvenuta recentemente, dopo quasi due decenni dall’invio originale.

Recapitata con un messaggio di "sincere scuse" di Royal Mail, che sistematicamente non rispetta le scadenze nelle consegne A Chester, nel nord-est dell’Inghilterra, un uomo che aveva ordinato una rivista nel 2007 l’ha ricevuta solo pochi giorni fa, con 19 anni di ritardo. Royal Mail, il principale servizio postale pubblico britannico, ha recapitato la rivista in una busta con un messaggio che offriva «sincere scuse» per «qualsiasi inconveniente causato». La rivista in questione è Mother and Baby, che per anni è stata una delle riviste britanniche dedicate a gravidanza, genitorialità e prima infanzia più lette. L’uomo, Paul Edwards, ne aveva ordinato una copia dell’edizione di aprile 2007, quando la sua prima figlia aveva solo 18 mesi e tre mesi prima della nascita e il suo secondogenito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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