250 cani ammassati in una casa l'episodio di animal hoarding nel Regno Unito I volontari | Sono immagini reali non fatte con l’IA

Nel Regno Unito, sono stati trovati 250 cani stipati all’interno di una singola abitazione, in un episodio di animal hoarding. Le immagini dei cani ammassati sono state condivise e hanno portato alcuni a pensare che si trattasse di una creazione generata dall’intelligenza artificiale. I volontari coinvolti nel soccorso hanno confermato che le foto sono reali e non modificate digitalmente. La situazione ha suscitato attenzione e discussioni sui casi di abbandono e maltrattamento di animali.

Un caso di animal hoarding nel Regno Unito ha indotto le persone che hanno visto le immagini dei cani accumulati in una casa a credere che fossero frutto dell'IA. L'associazione che è intervenuta ha spiegato che si trattava di scatti reali e che di casi di accumulo di animali ne accadono sempre di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Spiavano per la Cina”: tre arresti nel Regno Unito, due sono partner di parlamentari laburistiTra le persone arrestate con l’accusa di spionaggio per conto della Cina ci sono anche partner di due parlamentari laburisti.

Nel Regno Unito c’è una catena di supermercati che protegge gli sgombri (ecco perché)Nel panorama della grande distribuzione britannica si è verificata una svolta significativa che ha acceso i riflettori sulla salute dei nostri mari.

Temi più discussi: Non è AI, ma un orrore reale. Oltre 250 cani in una casa: il caso choc che scuote il Regno Unito; REGNO UNITO: 250 CANI SALVATI DA MALTRATTAMENTO E DEGRADO; Regno Unito, 250 cani stipati in una casa: Non è intelligenza artificiale ma una drammatica realtà; Teneva 250 barboncini ammassati nel salotto di casa, associazione denuncia l'orrore dopo il salvataggio: Non è intelligenza artificiale.

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