Regno Unito ragazza di 19 anni azzannata al collo e uccisa dal cane di famiglia

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 19 anni è deceduta dopo essere stata attaccata dal cane di famiglia, riportando ferite gravi al collo. L’incidente si è verificato nel Regno Unito e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La giovane è stata soccorsa ma le ferite si sono rivelate letali. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Jamie-Lea Biscoe, 19enne inglese, è morta a causa delle gravi ferite al collo riportate dopo essere stata attaccata dal cane di famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Jamie uccisa a 19 anni dal cane di famiglia, il padre arrestato: “Con noi da cucciolo ma ha azzannato anche me”“Mia figlia non è stata uccisa da un cane pericoloso, è stata uccisa da un cane di famiglia" ha raccontato il padre della 19enne inglese Jamie-Lea...

Frosinone, bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia: il padre la salva e uccide il cane a coltellateUna bambina di due anni è ricoverata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dopo essere stata aggredita dal pitbull di famiglia nell’abitazione di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Regno Unito, ragazza di 19 anni azzannata al collo e uccisa dal cane di famiglia; TOUR DE FRANCE FEMMES 2027. CRONOSQUADRE: UNA PRIMA ASSOLUTA PER LE STRADE DI LONDRA; Un uragano in abiti vittoriani; Lavoro in campi estivi per educatori/trici e assistenti in Spagna e Regno Unito.

regno unito regno unito ragazza diRegno Unito, ragazza di 19 anni azzannata al collo e uccisa dal cane di famigliaJamie-Lea Biscoe, 19enne inglese, è morta a causa delle gravi ferite al collo riportate dopo essere stata attaccata dal cane di famiglia ... fanpage.it

Orrore nel Regno Unito: ragazza di 17 anni uccisa in casa, ferita una donna. Il killer sarebbe un 18enneUna 17enne è stata uccisa e una donna ferita gravemente a Cefn Fforest, nel Regno Unito. Arrestato un 18enne. La polizia indaga e rassicura i residenti, area transennata. Accedi a contenuti speciali, ... fanpage.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.