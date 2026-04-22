Regno Unito ragazza di 19 anni azzannata al collo e uccisa dal cane di famiglia

Una ragazza di 19 anni è deceduta dopo essere stata attaccata dal cane di famiglia, riportando ferite gravi al collo. L’incidente si è verificato nel Regno Unito e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La giovane è stata soccorsa ma le ferite si sono rivelate letali. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.