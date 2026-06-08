Antonio Di Rosa nuovo direttore de La Stampa

Da lettera43.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonio Di Rosa è il nuovo direttore de La Stampa, dopo aver preso il posto di Gedi nel gruppo di Alberto Leonardis. La nomina segna l'inizio dell'era Sae per il quotidiano.

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Inizia l’era Sae a La Stampa: sarà Antonio Di Rosa il nuovo direttore del quotidiano appena passato da Gedi al gruppo guidato da Alberto Leonardis. L’indicazione è arrivata dalla prima riunione del nuovo consiglio d’amministrazione. Ad affiancare il 75enne Di Rosa, che assumerà l’incarico dal primo luglio, ci saranno Luciano Tancredi, come vicedirettore vicario, e Alessandro De Angelis, in qualità di vicedirettore. Confermato Giuseppe Bottero, che mantiene la delega per lo sviluppo digitale della testata. La lunga carriera e le tante direzioni di Di Rosa. Di Rosa – da tempo molto vicino a Leonardis – è già direttore editoriale del gruppo Sae, che negli ultimi anni ha messo insieme un sistema di quotidiani locali acquistati da Gedi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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