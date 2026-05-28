John Elkann vende la Stampa fine dell' operazione | chi sono i soci piemontesi di Sae obiettivo fatturato da 250 milioni

Il Gruppo SAE ha completato l’acquisizione del quotidiano La Stampa e dei relativi rami d’azienda. La società si pone l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 250 milioni di euro. Tra i soci piemontesi di SAE figurano diverse realtà locali, che hanno partecipato all’operazione. La vendita del giornale si è conclusa senza ulteriori dettagli sulle parti coinvolte. La transazione riguarda esclusivamente la proprietà del quotidiano e delle sue attività collegate.

Gruppo SAE annuncia il completamento dell’operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d’azienda ad esso collegati. Per favorire questo processo, il Gruppo SAE ha costituito una sub holding, SAE Piemonte (composta da Gruppo SAE con il 51 per cento e Toto Holding con il 49). 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Repubblica in vendita: chi vuole guidare linformazione Il business o la politica

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