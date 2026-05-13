Dopo un periodo di inattività a causa di un infortunio, il tennista britannico ha annunciato il ritorno alle competizioni. Per la stagione sull’erba, sarà allenato da un nuovo coach, che ha già lavorato con altri professionisti nel settore. La decisione di riprendere l’attività è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, in cui il giocatore ha confermato il suo impegno e la collaborazione con il nuovo team tecnico.

A Wimbledon ci sarà un inglese allenato da un altro inglese. Jack Draper, infatti, avrà Andy Murray come coach per tutta la stagione sull’erba. Il tennista britannico, fermo dal torneo di Barcellona e costretto a saltare l’intera campagna sulla terra rossa, Roland Garros compreso, tornerà in campo con un team rinnovato. Al suo fianco non ci sarà più Jamie Delgado, con cui ha collaborato negli ultimi sei mesi, ma l’ex numero uno del mondo e tre volte campione Slam, che lo accompagnerà nel percorso verso Wimbledon. “Sono molto grato per tutto ciò che Jamie Delgado ha fatto per me negli ultimi sei mesi”, ha dichiarato Draper attraverso un comunicato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Draper riparte da Murray: sarà il coach per la stagione sull’erba

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