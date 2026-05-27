Davidovich Fokina mollato dall'allenatore al Roland Garros | Mi manda un messaggio poi mi blocca

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo l'eliminazione a Roland Garros, il giocatore ha riferito che il suo allenatore gli ha inviato un messaggio e poi lo ha bloccato. La separazione tra i due è avvenuta durante il torneo, senza preavviso. Il coach ha abbandonato il team improvvisamente, lasciando il giocatore senza supporto. Nessun altro dettaglio sulle ragioni o sui rapporti tra i due.

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Davidovich dopo l'eliminazione dal Roland Garros ha raccontato la surreale separazione con il coach Puerta, letteralmente fuggito durante il torneo senza alcun preavviso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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