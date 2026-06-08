La sovranità passa dal sapere | il futuro delle università nel Maghreb e la scommessa ‘Marocco 2030’

Il progetto ‘Marocco 2030’ mira a sviluppare l’università e la ricerca nel paese, con l’obiettivo di migliorare le competenze e la qualità dell’istruzione superiore. Nel Nord Africa, il dibattito pubblico si concentra tradizionalmente su infrastrutture, energia e investimenti privati, lasciando spesso in secondo piano il ruolo delle università. La strategia si propone di rafforzare la collaborazione tra istituzioni accademiche e settore produttivo, puntando a una maggiore autonomia e innovazione nel sistema educativo.

Nell’area nordafricana il dibattito pubblico è storicamente monopolizzato da infrastrutture, energia e investimenti privati. Tuttavia, una riflessione strategica di lungo termine non può prescindere da un elemento chiave: la produzione autonoma del sapere. Ne parliamo con Yassine El Yattioui, segretario generale del think tank marocchino NejMaroc, che ha recentemente pubblicato un corposo studio sulle trasformazioni del quadrante maghrebino verso il 2030. Il volume, intitolato «Le Maroc de 2030: Le Grand Pari – Territoires, coopérations et transformations », incrocia volutamente diverse discipline – urbanistica, diritto, economia, geopolitica – proprio per evitare letture frammentate della realtà. 🔗 Leggi su Follow.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CEO husband ignored me for 3y, but gradually fell in love with me and spoiled me!

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2030: accelera il tunnel tra Spagna e MaroccoIl progetto del tunnel ferroviario tra Spagna e Marocco, che collegherà i due continenti attraverso lo Stretto di Gibilterra, ha subito...

La Regione punta sull’Appennino. Paglia: "Il futuro passa dal lavoro"La Regione ha annunciato interventi per lo sviluppo dell’Appennino bolognese, con particolare attenzione all’occupazione e ai servizi.