Il progetto del tunnel ferroviario tra Spagna e Marocco, che collegherà i due continenti attraverso lo Stretto di Gibilterra, ha subito un’accelerazione politica significativa. La proposta prevede la realizzazione di un collegamento sotterraneo che attraverserà lo stretto, coinvolgendo diverse autorità e istituzioni dei due paesi. La decisione arriva in un momento in cui si discutono anche i futuri sviluppi per i Mondiali del 2030.

Il progetto del tunnel ferroviario che deve unire i continenti europeo e africano attraverso lo Stretto di Gibilterra ha subito una brusca accelerazione politica. La decisione della FIFA di affidare la gestione dei Mondiali di Calcio 2030 alla candidatura congiunta di Spagna, Marocco e Portogallo ha trasformato un’idea storica in una priorità infrastrutturale con scadenze precise, spingendo Madrid e Rabat a riattivare la cooperazione tecnica per il collegamento tra Punta Paloma e Capo Malabata. Le radici di questa impresa risalgono agli anni Settanta, ma oggi la dinamica è cambiata radicalmente grazie al rilancio della Commissione Mista Ispano-Marocchina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2030: accelera il tunnel tra Spagna e Marocco

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