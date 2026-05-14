La Regione punta sull’Appennino Paglia | Il futuro passa dal lavoro

La Regione ha annunciato interventi per lo sviluppo dell’Appennino bolognese, con particolare attenzione all’occupazione e ai servizi. Il rappresentante regionale ha dichiarato che il futuro della zona dipende dalla creazione di posti di lavoro e dall’aumento dell’efficienza dei servizi pubblici. Le iniziative mirano a coinvolgere i giovani e a migliorare la qualità delle infrastrutture e delle prestazioni offerte nella zona.

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