La Regione punta sull’Appennino Paglia | Il futuro passa dal lavoro

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha annunciato interventi per lo sviluppo dell’Appennino bolognese, con particolare attenzione all’occupazione e ai servizi. Il rappresentante regionale ha dichiarato che il futuro della zona dipende dalla creazione di posti di lavoro e dall’aumento dell’efficienza dei servizi pubblici. Le iniziative mirano a coinvolgere i giovani e a migliorare la qualità delle infrastrutture e delle prestazioni offerte nella zona.

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Il futuro dell’ Appennino bolognese passa dal lavoro. Attraverso l’impiego e il richiamo dei giovani e l’implemento e l’efficienza dei servizi. Un binomio che però deve andare di pari passo. Così c’è una parte di montagna che prova a ripartire da questi temi, dalle imprese e dalla capacità di costruire nuove opportunità. E lo fa mettendo insieme istituzioni, aziende, sindacati e territorio attorno a un tavolo che guarda al futuro per rilanciare un territorio dalle grandi potenzialità. "La politica deve creare le condizioni perché sviluppo e lavoro arrivino anche nei territori montani. Oggi i giovani scelgono dove vivere guardando servizi, opportunità e qualità del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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