La Corea del Nord ha registrato una crescita economica significativa, sostenuta dall’assistenza di Russia e Cina. La conferma arriva anche dalla prima visita ufficiale del presidente cinese nel paese, avvenuta recentemente. Le fonti ufficiali riferiscono di un aumento della produzione industriale e di investimenti esteri, attribuibili in parte alla cooperazione con i due paesi vicini. Nessun dettaglio è stato fornito sui numeri precisi o sulle politiche adottate.

L’economia della Corea del Nord sta andando sorprendentemente bene. Non lo sappiamo da dati ufficiali – il regime nordcoreano, notoriamente chiuso, non li pubblica – ma da stime dell’intelligence sudcoreana, che monitora attentamente il paese vicino, oltre che dalle testimonianze di turisti e diplomatici che hanno visitato il paese. Hanno visto nuove infrastrutture, palazzi di recente costruzione e, almeno nella capitale Pyongyang, vari segni di un più diffuso benessere, come smartphone e automobili moderne. La situazione è così notevole che il Wall Street Journal ha definito la Corea del Nord «la più sorprendente storia di successo economico al mondo». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La sorprendente crescita economica della Corea del Nord

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Canadas Surprise $86B South Korea Deal Just Shocked the Global Economy!

Notizie e thread social correlati

Nord Corea, una squadra di calcio femminile in Corea del Sud: è la prima volta dal 2018Una squadra di calcio femminile proveniente dalla Corea del Nord è arrivata in Corea del Sud domenica, per partecipare alle semifinali della AFC...

La Corea del Nord ha eliminato dalla propria Costituzione l’obiettivo di riunificarsi con la Corea del SudLa Corea del Nord ha apportato una modifica significativa alla propria Costituzione, eliminando il riferimento all’obiettivo di riunificare la...

Corea del Nord, la storia di successo economico più sorprendente del mondoDopo oltre cento viaggi in Corea del Nord, Rowan Beard si era ormai abituato alle lunghe attese per un taxi sotto il regime di Kim Jong Un. Ma durante una recente visita a Pyongyang, la prima dopo ann ... milanofinanza.it

La sorprendente crescita economica della Corea del NordÈ dovuta all'aiuto di Russia e Cina e confermata da vari fattori, tra cui la prima visita di Xi Jinping in sette anni ... ilpost.it