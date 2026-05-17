Nord Corea una squadra di calcio femminile in Corea del Sud | è la prima volta dal 2018

Una squadra di calcio femminile proveniente dalla Corea del Nord è arrivata in Corea del Sud domenica, per partecipare alle semifinali della AFC Women’s Champions League. È la prima volta dal 2018 che una formazione nordcoreana disputa una competizione in territorio sudcoreano. La squadra è stata accolta nel rispetto delle normative in vigore e si prepara a scendere in campo in questa fase della competizione. L’evento segna un momento di riavvicinamento tra le due Coree in ambito sportivo.

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Una squadra di calcio femminile nordcoreana è arrivata domenica in Corea del Sud per le semifinali della AFC Women’s Champions League. Il Naegohyang Women’s FC di Pyongyang ha lasciato l’aeroporto senza rivolgersi ai media. La squadra affronterà il Suwon FC femminile della Corea del Sud al Suwon Sports Complex il 20 maggio. L’ultima volta che la Corea del Nord ha inviato atleti in Corea del Sud è stato nel dicembre 2018 per un evento di ping pong durante un periodo di impegno dopo che il leader del paese Kim Jong Un aveva utilizzato le Olimpiadi invernali in Corea del Sud all’inizio di quell’anno per avviare la diplomazia con il Paese e con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nord Corea, una squadra di calcio femminile in Corea del Sud: è la prima volta dal 2018 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video UNSEEN MOMENTS: North Korean Womens Soccer Club Arrives in South Korea for Historic Match | AD1Z Sullo stesso argomento Calcio femminile: Corea del Nord e Corea del Sud si tendono le mano verso il futuroCorea del Nord e Corea del Sud guardano al futuro provando a “passare” dal calcio femminile. La Corea del Nord ha eliminato dalla propria Costituzione l’obiettivo di riunificarsi con la Corea del SudCon una decisione epocale, la Corea del Nord ha rimosso dalla propria Costituzione l’obiettivo di riunificarsi con la Corea del Sud, riconoscendola... La squadra nordcoreana di calcio femminile del Naegohyang Women’s FC andrà in Corea del Sud per disputare la semifinale della Champions League asiatica. È la prima volta che una squadra sportiva della Corea del Nord va in Corea del Sud dal 2018. - v x.com La squadra di calcio femminile nordcoreana giocherà nel Sud per la prima volta in 12 anni reddit Nord Corea, una squadra di calcio femminile in Corea del Sud: è la prima volta dal 2018(LaPresse) Una squadra di calcio femminile nordcoreana è arrivata domenica in Corea del Sud per le semifinali della AFC Women’s Champions League. stream24.ilsole24ore.com Per la prima volta dal 2018 una squadra sportiva della Corea del Nord andrà a giocare in Corea del SudLa squadra nordcoreana di calcio femminile del Naegohyang Women’s FC andrà in Corea del Sud per disputare la semifinale (ed eventualmente la finale) della Champions League asiatica, il torneo calcisti ... ilpost.it