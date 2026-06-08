La Soprintendenza promuove l’evento Archeoarcieri

Da padovaoggi.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno si svolgerà l’evento “Archeoarcieri” in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026. Promosso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, l’evento prevede dimostrazioni di arceria antica e laboratori di tiro con l’arco rivolti a bambini e famiglie. L’iniziativa è curata dall’associazione Trame di Storia – Impresa e si terrà in una location ancora da definire. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico in attività legate alle tecniche di caccia e combattimento dell’epoca.

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In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026, domenica 14 giugno la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio promuove l’evento “Archeoarcieri”, attività dimostrativa di arceria antica e laboratori di tiro con l’arco per bambini e famiglie, a cura di Trame di Storia – Impresa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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