La Soprintendenza promuove l’evento Archeoarcieri

Notizia in breve

Domenica 14 giugno si svolgerà l’evento “Archeoarcieri” in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026. Promosso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, l’evento prevede dimostrazioni di arceria antica e laboratori di tiro con l’arco rivolti a bambini e famiglie. L’iniziativa è curata dall’associazione Trame di Storia – Impresa e si terrà in una location ancora da definire. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico in attività legate alle tecniche di caccia e combattimento dell’epoca.