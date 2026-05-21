Il Relais Chateaux L'Albereta organizza il Green Garden Souk, un evento dedicato allo shopping benefico che mira a promuovere la longevità attraverso il rafforzamento del senso di community. L'iniziativa si concentra su valori come la connessione sociale, la pro-socialità, la spiritualità, l'ottimismo e il lavoro, con l'obiettivo di coinvolgere i partecipanti in un momento di aggregazione e solidarietà. L'evento si svolge in un contesto che favorisce il dialogo tra le persone e la condivisione di obiettivi comuni.

Uno studio condotto dall'Harvard T.H. Chan School of Public Health ha sottolineato l'importanza delle connessioni, come ingrediente essenziale per vivere una vita più lunga e sana. La ricerca ha messo in evidenza che connessione sociale, prosocialità cioé comportamenti costruttivi, spiritualità, ottimismo e lavoro suggeriscono che questi sono i cinque fattori che possono svolgere un ruolo importante nel migliorare il benessere delle persone e delle comunità. In quest'ottica di longevity si inserisce l'evento ideato più di vent’anni fa dalla fondatrice Carmen Moretti, vicepresidente di Holding Terra Moretti e anima del mondo Resort che fa capo alla sua famiglia che ha luogo in questo tempio del benessere riconosciuto a livello internazinoale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Relais Chateaux L'Albereta promuove la longevità attraverso il senso di community con il Green Garden Souk, l'evento dedicato allo shopping benefico

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