La Cgil promuove Milano Città dei Saperi un ciclo di incontri che promuove lavoro cultura e conoscenza

A Milano, il sindacato Cgil ha promosso il ciclo di eventi e incontri dal titolo "Milano Città dei Saperi", un fitto programma per parlare di lavoro, cultura e futuro della città.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Milano Città dei Saperi. Iniziativa Cgil dal 14 al 17 aprile; Sanità pubblica Lombardia: manifestazione 11 aprile a Milano; Dire, fare, culturale.

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