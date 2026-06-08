La Sirtorese scrive una pagina di storia | è promossa in Prima categoria

La Sirtorese ha conquistato la promozione in Prima categoria. La squadra brianzola, che la scorsa estate ha affidato la guida tecnica a un allenatore con esperienza, ha ottenuto il risultato dopo aver concluso il campionato con successo. Questa promozione rappresenta un traguardo importante per il club, che adesso si prepara ad affrontare la nuova stagione nel massimo livello regionale. La società e i tifosi festeggiano un risultato storico.

Grandissima impresa della Sirtorese. La squadra brianzola, che l’estate scorsa aveva affidato la panchina a un mister esperto come Giulio Invernizzi, ha centrato la promozione in Prima categoria. È la seconda consecutiva in due stagioni dopo il salto dalla Terza alla Seconda.Ai biancoverdi è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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