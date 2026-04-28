La Vbc Arnopolis scrive la storia | promossa in B1

La squadra di volley di un piccolo paese, con poco più di cinque mila abitanti, ha raggiunto un traguardo importante: la promozione in Serie B1. La società, nata nel centro storico e con un campo di gioco disegnato sull’asfalto, rappresenta una tradizione che si tramanda nel tempo. La promozione arriva dopo una stagione caratterizzata da impegno e risultati, senza coinvolgimenti di figure pubbliche o eventi esterni.

Un piccolo paese di poco più di 5mila anime, una società nata nella piazza del centro storico, con un campo disegnato nell’asfalto e una passione per il volley tramandata di generazione in generazione. Questa è la Vbc Arnopolis, nata per gioco e arrivata sul tetto nazionale grazie a due.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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