Il Massarosa ha conquistato la promozione in Prima categoria dopo aver vinto i playoff del girone A di Seconda categoria Toscana. La vittoria è stata celebrata dal presidente della società, che ha definito la giornata come una gioia immensa. La squadra ha ottenuto il risultato decisivo nella partita finale dei playoff, portando a casa la vittoria che le permette di salire di categoria. La società si prepara ora alle sfide della nuova stagione con entusiasmo.

"Una gioia immensa"! Così la definisce il presidentissimo del Massarosa Andrea Bonucelli, in riferimento alla domenica che ha decretato il successo biancorosso nei playoff del girone A di Seconda categoria Toscana. La squadra allenata dall’emergente tecnico Mauritanio Misuri ha infilato la quinta vittoria consecutiva (con ben 19 gol fatti). Ha infatti chiuso la regular season in grande ripresa dopo un periodo in cui aveva rallentato (e in cui aveva perso anche la vetta della classifica, superata dal Corsanico poi campione) blindando il secondo posto con 9 punti nelle ultime 3 giornate di campionato. E poi ha vinto, con una nuova goleada, la semifinale playoff 4-0 contro il Serricciolo in casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria Il Massarosa scrive la storia. Ha vinto i playoff del girone e ora corre per la Prima

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