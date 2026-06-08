La sinistra incassa un buon risultato in Sicilia anche grazie a un’ex Iena La vittoria ad Agrigento carica il Pd | Liberiamo la regione da un sistema criminogeno
Il centrosinistra ottiene un risultato positivo in Sicilia, con una vittoria significativa ad Agrigento. Questa conquista alimenta le aspettative di un possibile cambio di governo regionale. Il partito commenta la vittoria come un passo verso la lotta contro un sistema ritenuto criminale. La regione rappresenta un punto di svolta per le ambizioni del centrosinistra di modificare gli attuali equilibri politici.
È soprattutto dalla Sicilia che passano le speranze del centrosinistra di ribaltare gli equilibri e lanciare la sfida al governo di Giorgia Meloni, a valle di una tornata di elezioni amministrative che hanno regalato alla coalizione ben poche gioie, dalla sconfitta a Venezia al primo turno, alla conferma di Arezzo e Macerata in due regioni un tempo considerate roccaforti (per le Marche l’adesione a destra è più marcata, stante che anche il governatore è di centrodestra). Ai ballottaggi delle elezioni comunali erano tre i comuni al voto nella regione Sicilia: Agrigento, Bronte e Ispica. Ad Agrigento, è stato Michele Sodano ad avere la meglio, strappando la città al centrodestra. 🔗 Leggi su Open.online
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