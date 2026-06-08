La sinistra incassa un buon risultato in Sicilia anche grazie a un’ex Iena La vittoria ad Agrigento carica il Pd | Liberiamo la regione da un sistema criminogeno

È soprattutto dalla Sicilia che passano le speranze del centrosinistra di ribaltare gli equilibri e lanciare la sfida al governo di Giorgia Meloni, a valle di una tornata di elezioni amministrative che hanno regalato alla coalizione ben poche gioie, dalla sconfitta a Venezia al primo turno, alla conferma di Arezzo e Macerata in due regioni un tempo considerate roccaforti (per le Marche l’adesione a destra è più marcata, stante che anche il governatore è di centrodestra). Ai ballottaggi delle elezioni comunali erano tre i comuni al voto nella regione Sicilia: Agrigento, Bronte e Ispica. Ad Agrigento, è stato Michele Sodano ad avere la meglio, strappando la città al centrodestra. 🔗 Leggi su Open.online

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