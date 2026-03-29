Dopo il risultato del referendum sulla giustizia, che ha visto prevalere il “No”, sono state diffuse analisi sul ruolo di alcune organizzazioni e sindacati. Un sondaggio pubblicato dal quotidiano ha messo in evidenza il coinvolgimento di associazioni e sindacati come Anpi, Cgil e Anm nel risultato finale. Le interpretazioni circa il significato di questa vittoria variano, ma il dato ufficiale del voto rimane l’unico elemento certo.

La vittoria del “No” al referendum sulla giustizia è stato visto dalle sinistre come un segnale di debolezza del governo Meloni, ma le cose non stanno esattamente così. Questa settimana il Secolo d’Italia ha chiesto agli utenti se la sconfitta del “Sì” fosse imputabile a Cgil, Anm e Anpi. Il risultato finale ha dato l’idea del mondo in cui la pensano parecchi italiani su queste associazioni. Secondo il 78,1% degli intervistati, le tre associazioni hanno orientato il risultato per mantenere lo status quo e quindi per non cambiare il sistema. Pure la Cgil di Maurizio Landini, che nel tempo si è sempre fregiata di difendere i più deboli, perde la fiducia – anche – nelle statistiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Con la vittoria del “No” al referendum ha vinto il sistema grazie ad Anpi, Cgil e Anm: il sondaggio del Secolo

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