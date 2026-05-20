Radiologia urogenitale ad Agrigento esperti e specialisti da tutta la Sicilia
A Agrigento si terrà la 50esima edizione del raduno del Gruppo regionale Sirm Sicilia dedicato alla radiologia diagnostica e interventistica dell’apparato urogenitale. L’evento coinvolgerà specialisti e professionisti provenienti da tutta la Sicilia, con la partecipazione di alcuni tra i principali esperti italiani nel settore. La manifestazione si svolgerà presso una struttura della città e rappresenta un momento di confronto e aggiornamento per i professionisti della radiologia urogenitale.
Sarà Agrigento a ospitare la 50esima edizione del raduno del Gruppo regionale Sirm Sicilia dedicato alla “Radiologia diagnostica e interventistica dell’apparato urogenitale”, appuntamento che riunirà alcuni dei maggiori esperti italiani del settore.L’evento si aprirà giovedì 21 maggio alle 14 al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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