Radiologia urogenitale ad Agrigento esperti e specialisti da tutta la Sicilia

A Agrigento si terrà la 50esima edizione del raduno del Gruppo regionale Sirm Sicilia dedicato alla radiologia diagnostica e interventistica dell’apparato urogenitale. L’evento coinvolgerà specialisti e professionisti provenienti da tutta la Sicilia, con la partecipazione di alcuni tra i principali esperti italiani nel settore. La manifestazione si svolgerà presso una struttura della città e rappresenta un momento di confronto e aggiornamento per i professionisti della radiologia urogenitale.

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