La settimana inizia con il bel tempo ma da martedì spazio a pioggia e schiarite

La settimana inizia con condizioni di tempo stabile e soleggiato, ma da martedì sono previste piogge e alternanza di schiarite. Le temperature massime, che nel weekend erano intorno ai 25-26°C, salgono a circa 27-28°C nei primi giorni, per poi scendere di nuovo a valori più vicini alla media stagionale a metà settimana.

La settimana inizia nel segno del bel tempo, ma da martedì nuvole e possibilità di precipitazioni. Temperature in lieve aumento rispetto al weekend: le massime si assesteranno intorno ai 27-28° C, per poi calare nuovamente su valori in linea con la stagione a metà settimana.Le previsioni per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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La settimana inizia con la notizia della mancata promozione del Brescia, con altri incidenti mortali sulle stradde e con la Mille Miglia. Queste e altre notizie sulle prime pagine dei quotidiani locali di oggi Alle 09:30 la Rassegna Stampa Streaming: vocecam x.com

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