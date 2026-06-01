L’estate si avvicina ma non il bel tempo | in arrivo pioggia temporali e grandine

A partire da oggi pomeriggio, in Trentino sono previsti rovesci e temporali sparsi, che continueranno durante la notte. La regione, dopo giorni di stabilità, torna a essere interessata da condizioni di maltempo con pioggia, temporali e grandine.

Dopo diversi giorni di stabilità, torna il maltempo in Trentino. A comunicarlo sono i meteorologi di Meteotrentino che in una nota annunciano l’arrivo di rovesci o temporali sparsi già nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 1° giugno, che proseguiranno nel corso della notte.Domani, martedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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