Settimana perturbata | lunedì di bel tempo poi spazio all’instabilità

Questa settimana si apre con una giornata di bel tempo, ma nel corso dei prossimi giorni l’instabilità si farà strada sulla penisola. Un promontorio di alta pressione, che si estende dalle coste del Nord Africa fino al Regno Unito, si frappone tra due saccature: una proveniente dalla Groenlandia e un’altra dal Mare di Barents, che si spinge sulla Russia centro-occidentale. La situazione meteorologica si evolve con alternanza di condizioni serene e momenti di maltempo.

Un promontorio altopressorio, esteso dalle coste del Marocco e dell’Algeria fin ad inglobare Regno Unito, si interpone tra due saccature: una che dalla Greonlandia si allunga in medio Atlantico e l’altra che da Mare di Barents si porta sui territori della Russia Centro-Occidentale. Nel corso della giornata assisteremo ad un indebolimento del promontorio Mediterraneo, per l’azione d’espansione del minimo russo, con conseguente ingresso di umide ed instabili correnti occidentali. Instabilità marcata sui nostri rilievi Alpini, Prealpini e lungo la fascia pedemontana caratterizzeranno i prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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