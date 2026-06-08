La scuola di musica Tre Monti celebra la fine dell' anno accademico con i ' Concerti d' estate'

La scuola di musica Tre Monti Band organizza i 'Concerti d'estate' per concludere l'anno accademico. Durante l'evento, gli studenti si esibiscono in performance pubbliche, dopo aver completato un anno di lezioni individuali. L'appuntamento rappresenta la conclusione del ciclo formativo annuale e si svolge con la partecipazione degli allievi della scuola.

La scuola di musica della Tre Monti Band invita al tradizionale concerto d'estate, nel quale si esibiscono gli allievi al termine di un anno dedicato alle lezioni individuali.Il concerto si svolgerà alle ore 21 in tre serate sparse nelle tre località nelle quali la scuola ha sede: 9 giugno a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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